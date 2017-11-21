核四資產維護費編8.5億 立院通過刪1億

民進黨版本核四維護經費提案經表決後通過。（記者陳志曲攝）

2017-11-21 11:33

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今處理106年度中央政府總預算案附屬單位預算，台灣電力公司編列8.5億元「核四資產維護管理費用」，時代力量黨團反對，提案全數刪除，藍綠黨團則都不贊同全刪，民進黨團提案要求刪除1億元；經表決後，通過民進黨團提案。

立院院會今處理106年度中央政府總預算案附屬單位預算，經先前的朝野協商，大多已有結論，僅剩下台電公司編列的8.5億元核四資產維護管理費用朝野未有共識；時代力量黨團堅持刪除全數預算8.5億元，民進黨團則提案刪除1億元，2黨團提案交付院會表決。

時代力量黨團提案表示，政府已多次宣示，2025年非核家園為我國既定能源政策，立院已於2016年7月刪除2016年核四廠封存計畫預算5億元，並作成附帶決議，明確要求台電不可再編列封存預算。但2017年台電公司無視立院決議，以「核四資產維護管理預算」名義，繼續編列8.5億元預算，提案要求全數刪除，以執行我國2025年非核家園政策。

時代力量立委黃國昌發言批評，直到今年11月底立院才審查今年附屬單位預算，「這是荒謬的」，每次預算不是花到一半就是快花完才進行審查，讓立院的審查形同具文，每年都在發生，他呼籲，未來如何不再讓審查流於形式，是大家要共同努力的目標。

黃國昌說，關於核四的預算，去年8月立院審查時，台電針對核四封存編了13.5億元，立院刪了5億元保留8.5億元；今年台電用資產維護管理的名義又編8.5億元，立院在這時審查是流於形式，應給國人交代，全數刪除。

國民黨立委曾銘宗發言表示，該項經費是用於核四相關資產確保結構、系統、設備處於良好，若國內對重啟核四沒有共識，他贊成整廠輸出外銷到其他國家，取回相關費用；若不編列該經費，資產不保存，台電恐面臨破產、電價大幅提高、相關人員將被追究責任，政府和台電應依法行政，確保核四2838億元的國家資產。

民進黨立委黃偉哲發言強調，核四未來不管要整廠輸出還是切割處理，都必須先保存，若完全刪除預算，廠區安全會受影響，核燃料、設備無法確保，甚至可能遭竊，全民都不樂見，若核四變成廢鐵，台電沒辦法獲得任何補償；8.5億元預算是維護核四廠區安全，不代表核四會被使用。

院會在各黨團發言後進行表決，在民進黨人數優勢下，院會通過民進黨團提案，刪減核四廠資產維護管理費1億元；通過提案也強調，在核四廠拆廠完成前，所有設備均應以最少經費與人力予以維護，預算採逐年編列、滾動檢討，落實降低經費支出原則。