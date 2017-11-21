3299件過勞只罰2件？勞動部：本來就是「先限期改善」

黃國昌指3年來逾3000件過勞案例，只有2件遭裁罰；勞動部職安署對此回應，本來就是「先限期改善」，覆查未改善才開罰。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-11-21 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌質疑3年來逾3000件過勞案例，竟只有2件遭裁罰，他痛批勞動部根本是：「欺騙社會、欺騙勞工、混帳到了極點。」對此，勞動部職安署回應，職安法本來就是「先限期改善」，覆查未改善才開罰。

根據《聯合新聞網》報導，黃國昌質疑修正後的勞基法，有讓勞工過勞之虞，而3年來逾3000件過勞案例，也只有2件遭裁罰，黃國昌痛批根本是：「欺騙社會、欺騙勞工、混帳到了極點。」勞動部職安署對此回應，依據職安法規範，過勞的相關規範都是先「限期改善」，經覆查發現未改進，才會開罰3萬至15萬。

職安署也強調，職安法過勞條款為2014年新增條款，初期上路，還有許多事業單位仍不知如何操作，目前仍在開發相關系統宣導、輔導事業單位如何運作。

黃國昌今早在臉書指出，從2015年到今年10月，總共有3299違反《職業安全衛生法》第6條第2項的「過勞」案件（2015年982件、2016年1161件、2017年到10月已有1156件），竟只有2件遭裁罰，批「有這樣的勞動部，勞工如何能不心寒！」

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