國民黨婦女部民調 蔡英文當總統無助提升女性地位

2017-11-21 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨婦女部主任、立委柯志恩上午公布1份委託世新大學民調中心，針對全國20歲以上女性關心議題，所進行的民調結果，其中顯示如果最高5分、最低0分，台灣女性對於第1位女性總統蔡英文上任後，對於強化女性權益、提升女性地位是否有幫助，平均指數只有2.2分，甚至有19.5％的女性評分為0，顯示台灣女性認為蔡英文擔任總統，對於提升女性地位略偏向沒有幫助。

此外，多數女性對於政府提供公共托育政策（平均指數2.4）、解決低薪成效（平均指數1.7）以及教育政策（平均指數2.5）都不甚滿意，尤其有高達66.8％的受訪者，對政府解決低薪成效給予0至2分的評價，其中還有24.6％的人是打0分，顯示多數女性認為，蔡政府解決低薪的成績不及格﹔在經濟壓力指數方面，回答3分以上的受訪者高達80.1％，平均指數3.4，顯見振興經濟才是民眾最為關切的。

柯志恩指出，有關職場權益公平性的滿意程度平均2.8，顯示台灣女性自評對職場權益公平性沒有明顯滿意度偏向，認為職場權益對女性有點不公平，同時有相當多數女性認為社會對女性言語暴力及性騷擾有些嚴重，評分在3分以上者共占受訪者74.1％。

在幸福感指數方面，有近半數（47.7％）的女性自評3分，受訪者平均3.1分，整體而言，台灣女性自覺還算幸福。

對於校園霸凌與校園毒品問題，調查顯示多數婦女都認為問題嚴重，平均指數分別為3.3及3.9。

這份調查執行期間為11月13日至14日，受訪人數共4555人，有效樣本數1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。