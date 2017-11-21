藍營追打高銀涉慶富案 段宜康：你們哪位敢追究一銀？

2017-11-21 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕藍委近日指稱高雄銀行涉入慶富獵雷艦詐貸弊案，高銀前日傍晚澄清，強調一銀主辦的獵雷艦聯貸案，與高銀開立給慶富的履約保證，是各自獨立的授信行為。不過民進黨立委段宜康直接在臉書怒嗆國民黨：「請問吳敦義和國民黨諸位委員，哪一位敢追究第一銀行的責任給大家看看？」

段宜康表示，國民黨指出高銀只有5億資本額，卻出具17.45億的履約擔保，讓慶富向國防部提供履約保證，但是國民黨明知慶富提供了16.85億的活存現金擔保給高雄銀行，擔保成數超過96%，卻閉著眼睛繼續抹黑高市府和高銀。段宜康指出，原因在於國民黨怕人提起慶富老板和馬前總統、吳前副總統的親密私誼；怕人提起慶富老板是2012年馬吳航運後援會副會長外，更怕人提起因為國民黨高層主導，讓第一銀行提供慶富「令人難以置信的履約保證條件」。

段宜康強調，高雄銀行是在16.85億現金活存、超過9成6的擔保下出具履約保證，一銀在主辦聯貸案後，履約擔保即從高銀移轉由一銀開具。隨後段宜康向國民黨喊話：「慶富提給第一銀行的擔保只有17億的2成不到，後來雖然增加了2千萬美金和一艘漁船作為擔保，鑑價後才勉勉強強摸到5成的邊邊。」更質疑國民黨：「高銀拿到9成6以上的擔保，還被國民黨罵到狗血淋頭；一銀以不到5成的擔保就開具履約保證給國防部，豈不該拖出去斬立決？」