林靜儀發澄清文表挺醫護 網友：不質詢乾脆辭職

林靜儀發文自清「沒有質詢並不表示我認同」，被網友反酸乾脆辭職。（記者簡榮豐攝）

2017-11-21 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（20）日審查《勞基法》修正草案爆發爭議，民進黨立委林淑芬痛批此次修法是「勞基法30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉」。而民進黨立委林靜儀提醒林淑芬答詢時間結束，要他「尊重召委」，兩人爆發激烈口角。事後林靜儀於臉書發文，表示自己捍衛醫護人員權益的立場未改變，但卻被網友痛批：「不質詢妳幹嘛不辭一辭就好」。

綜合媒體報導，由於時代力量立委徐永明佔領發言台11小時，遭強行架出會場，立院於昨晚9點才開始進行詢答。而一讀時投下同意票而引發熱議的林淑芬於此時出現進行答詢，反駁勞動部長林美珠「總工時沒有增加」的說法，反問「如果不是收入太少，所得不夠的話，勞工真的喜歡加班嗎？」、「這次修法是勞基法30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉。」

而由於林淑芬答詢時間結束，林靜儀出聲提醒林淑芬，要他尊重召委，兩人因而爆發激烈口角。林淑芬認為，問題沒有釐清，勞動部與經濟部未具體回答問題，卻要立委不要再問下去，「難道就要這樣進入修法」、「說要體恤辛苦的立委，但是又有誰來體恤辛苦的勞工」。

而醫生出身的林靜儀則遭到網友質疑，對於護理師工時的立場是否有所動搖。林靜儀昨晚於臉書發文澄清，表示當時是為了維持委員會運作，而自己沒有質詢不代表她認同縮短醫護班與班間隔。自己曾在各種會議中不斷堅持，若護理師班與班間隔改為8小時，扣除交班與返家盥洗時間，休息不到5小時，立場並無改變，「若維持委員會的運作就遭到侮蔑，我不能接受」。

但此文卻引來不少網友批評，「妳是立法委員，工作就是質詢和立法，不認同又不質詢妳幹嘛不辭一辭就好，堅持維護不是用喊的，該妳做的時候不做還要辯」、「這種過勞法案妳還讓它順利（通過），然後才在這裡說什麼你重視醫護人員工時過長的問題」、「很難說服人，林淑芬委員認真質詢也有許多問到核心問題，需要更多的釐清，結果你以影響其他人發言為由拒絕林委員的質詢」、「這場會議是要為國民把關，結果你卻以會議順利為由拒絕把關。」