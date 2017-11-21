3299件過勞只罰2件！黃國昌痛斥：勞動部混帳到極點

立委黃國昌指出，3年來逾3000件過勞案例，竟只有2件遭裁罰，他痛批勞動部：「欺騙社會、欺騙勞工、混帳到了極點。」（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-21 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正案持續延燒，時代力量立委黃國昌質疑修正後的勞基法，有讓勞工過勞之虞，對此，勞動部在評估報告中提出將用《職業安全衛生法》來把關，但黃國昌打臉，3年來逾3000件過勞案例，竟只有2件遭裁罰，他痛批根本是：「欺騙社會、欺騙勞工、混帳到了極點。」

時代力量立委黃國昌在臉書表示，此次勞基法修正，引發外界質疑有過勞問題，日前黃國昌在質詢時，強調歐盟規定的每週工時，含加班最高48小時，但台灣竟可達72小時，怒批：「全球有哪些國家允許每週工時最高72小時」；對此，勞動部「評估報告」中提到，將用《職業安全衛生法》來把關。

《職業安全衛生法》第6條第2項內文明定「過勞預防條款」，但黃國昌指出，從2015年到今年10月，總共有3299違反「過勞」的規範案件（2015年982件、2016年1161件、2017年到10月已有1156件），竟只有2件遭裁罰！

黃國昌痛斥，勞動部還敢拿《職業安全衛生法》第6條第2項出來騙人，根「真的把勞工都當笨蛋嗎？有這樣的勞動部，勞工如何能不心寒！」