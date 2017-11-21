議會「議員質詢議員」 高市議員邱俊憲承諾明年底生小孩

2017-11-21 09:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今天出現「議員質詢議員」的少見場面﹗市議員簡煥宗質詢剛結婚的市議員邱俊憲，何時要兌現生寶寶的承諾﹖主持議事的副議長蔡昌達也順勢要求議員邱俊憲答詢，邱俊憲說：希望在明年底前。

簡煥宗提醒邱俊憲，議場內有錄音錄影，說的話要算數﹔蔡昌達則笑說，明年下半年要選舉了，這樣會很辛苦的。

市議員邱俊憲是高市議會裡最年輕、也是最後一個成婚的男議員，他與妻子交往17年，今年11月結婚並舉辦婚宴，婚宴現場席開兩百桌，也展現其人和。