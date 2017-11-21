台澳原可望簽署FTA 澳議員爆：疑受中國施壓停擺

澳洲媒體報導，澳洲原有意與台簽署FTA，但在2015年與中國簽署後停擺。（歐新社）

2017-11-21 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓再一樁！？有澳洲媒體報導，台灣與澳洲原本有意簽訂自由貿易協定（FTA），但為了不激怒中國，這項計畫遭擱置數年。

《澳洲金融時報》報導，澳洲自由民主黨議員雷昂傑姆（David Leyonjjelm）提到，前貿易部長羅伯（Andrew Robb）任職期間，他正好到台灣進行訪問，且被我方告知雙方將簽署FTA。

雷昂傑姆提到，1、2個月後，他返國向羅伯確認這項消息，當時的說法是，由於外交和貿易部門資源有限，因此有其優先順序，但羅伯向他保證，會依照先後順序處理與台簽訂FTA的事宜，但直到現在都還未能實現。

報導中提到，消息來源指出，澳洲在2015年與中國簽訂FTA後，被視為是禮貌性地與台灣保持適當距離的舉動。

雷昂傑姆表示，台灣是一個自由民主的法治國家，但中國並非如此，對台灣的協議不應少於中國，「我們與中國簽訂了FTA，就應該也要和台灣簽」。

雷昂傑姆最後說，他最擔心的是政府受到了中國政府的壓力，使得澳台FTA一直無法成真，他強調，「儘管與中國合作非常有利，但我們不應該放棄自己的價值和原則。」