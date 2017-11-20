魏明谷淸唱「恰似你的温柔」 有人讚賞有人叫救命

2017-11-20 23:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣文化局18日在社頭運動公園舉辦「彰化縣民歌演唱會」，邀請潘越雲、邰肇玫、羅吉鎮、吳志寧等多位知名歌手演唱，歌手趕場，上台時間沒有控制好，縣長魏明谷利用冷場時間上台清唱一首「恰似你的溫柔」，意外引發民眾正反評價兩極，有人覺得縣長很親民，但也有人覺得縣府不尊重專業，臉書社群「社頭人俱樂部」今晚討論大爆發，竟有200則留言，對於「縣長開金口」大家各抒己見。

這場晚會雖已過了3天，但網路上的討論才剛發酵，當晚吸引上千位民眾到場聆聽，主題圍繞「台灣民歌」，所以文化局邀請潘越雲、邰肇玫等多位歌手，其中又以跟彰化有關的歌手優先，所以有邰肇玫、吳志寧、農村武裝青年。

由於多位歌手坐高鐵趕場，節目無法按照表單安排，縣長魏明谷利用冷場時間上台淸唱了一首「恰似你的溫柔」，結果引發民眾不同評價，有人覺得「荒腔走板」，也人覺得「難得看縣長唱歌，超好聽，有職業水準」。

蕭姓民眾說「饒了觀眾吧！治縣沒半步，唱歌又難聽，還置入性行銷，發表政見」。

但邱姓民眾說，縣長又沒有佔用到歌手時間，利用空檔上台，娛樂大家，氣氛也對，「為什麼縣長唱歌，有那麼多意見？」認為台灣的政治就是太中規中矩。

事實上，魏明谷勤跑基層，頗了解基層民眾的「喜好」，許多社區流行唱卡拉ok，他經常在拜訪基層時「開金口」。

縣議員陳秋蓉說，縣長的招牌歌是「你是我的兄弟」，最近還勤練「我做你的靠山」，因為唱歌，跟選民沒有距離，還能舒緩壓力。