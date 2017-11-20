勞基法修法 林淑芬：聯席經濟委員會審查是羞辱勞工

2017-11-20 22:27

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會二委會審查勞基法修正草案，晚間8點許開始進行詢答。民進黨立委林淑芬抨擊勞動部對於修法過程各式問題都沒有釐清、沒給回答，聯席經濟委員會審查法案是對衛環委員會和勞工最大的羞辱。

林淑芬表示，這次修法犧牲了勞工生命、健康，勞動部居然要從法條內鬆綁七休一，過勞死是人命關天的事情，勞基法修法居然還需要經濟部同意，聯席經濟委員會審查法案是對衛環委員會和勞工最大的羞辱。

由於質詢時間已過，主持會議的召委林靜儀不斷催促下台；林淑芬回嗆，這麼重大的修法居然要每個委員只花6分鐘就問完所有的問題，「你們在逐條審查時會讓我們暢所欲言嗎」？她抱怨，所提的問題勞動部都給不出答案，「這人命關天」。

林靜儀繼續催促，林淑芬高聲回應「那我登記第二輪詢答」；林靜儀回答：「今天沒有第二輪。」在林靜儀持續催促下，林淑芬結束質詢，憤而離開會議室。離開會議室時，行政院副秘書長何佩珊對林淑芬說「你夠了吧」，林淑芬大怒回嗆「行政院副秘書長居然說出這種話」，氣憤離去。

會議最後，國民黨立委蔣萬安提出臨時提案，指出衛環委員會兩位召委應該各開兩場公聽會，邀集各界代表、勞工代表發表意見，然該臨時提案表決時遭否決，蔣萬安對民進黨立委怒吼，「丟臉，不敢開」，即離開會議室；會議在晚上9點58分宣布散會。

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