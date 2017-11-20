徐永明遭架離 黃國昌嗆：民進黨能有點人性嗎？

民進黨立委晚間8點將徐永明架離發言台。（記者羅沛德攝）

2017-11-20 21:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今連聯席審查勞基法部分條文修正草案，時力立委徐永明自上午9時程序發言後佔主席台11小時，直至晚間8點才被民進黨陳明文、蘇震清架離。立院時代力量黨團隨後召開記者會，時力立委黃國昌痛批，民進黨立委仗著人數優勢，以羞辱、歧視性言詞攻擊徐永明，甚至叫徐「看身心科」，「可以有點人性嗎？這是文明社會的人講的出來的話嗎？」

黃國昌質疑，關於復議期問題懸而未決，委員會主席林靜儀卻罔顧程序正義，更讓他無法接受的事，林自己是醫生，卻充滿歧視稱「徐永明是不是產生幻覺要去看醫生」，這是入醫學院時被教的倫理規範？他批評，民進黨立委今天的作法，展現的不只是對法律的無知，更是權力的傲慢，時力黨團會和徐永明站在同一陣線。

徐永明則說，他程序發言10個小時，就是凸顯程序有問題，無論是立院中午協商，或是委員會發言期間，他都提醒，無論是2位投贊成票的民進黨立委簽不復議同意書、或是明天院會表決復議、甚至等下週二復議期結束後，都是解決今天問題的方法。

徐永明指出，2014年張慶忠遇到同樣質疑，他接受了復議期說法，把服貿審查改為公聽會，「我們應該可以做得比張慶忠更好」，「我被民進黨立委排除後，現在委員會有好好審查，還是要準備呼嚨，把詢答結束？」