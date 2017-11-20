蘆竹區長透露想選議員 竟被桃園市府記申誡

2017-11-20 21:16

［記者陳昀／桃園報導］桃園市蘆竹區長褚春來9月2日週末晚上參加中福里守望相助隊活動，上台致詞時宣布，區長任期屆滿，規劃參選市議員，未料10月上旬竟接到市府人事處申誡懲處；他今天不滿表示，不過是假日參加活動表達未來規劃，痛斥市府打壓：「如果我說想選市長，要不要記我大過？」

蘆竹區中福里守望相助隊9月2日週六晚上舉行活動，褚春來出席時在台上表示，自己明年區長任期屆滿，將參選市議員，請大家屆時支持。

市府人事處長︰發表這類言論不太恰當

桃園市政府人事處長張建智表示，因為有議員反映褚春來違反行政中立，調查後發現他雖未達違反行政中立標準，但身為區長，不管是上下班時間或請假，發表這類言論都不太恰當，因此依照「桃園市政府及所屬各區公所、區長平時獎懲案件處理要點」從輕以申誡處分，褚春來若不服，可以申訴。

褚春來對此十分不服氣，認為人事處是配合議員打壓他，他當時在台下和居民們閒聊自己未來的生涯規劃，所以大家拱他上台分享，其實最後選不選都還沒確定。

褚春來：保留法律追訴權

他說，當天的言論既沒損及市府形象也沒攻擊他人，人事處不但未向他本人查證，也沒有確切調查，就貿然以「言行失當」處分他，造成他心理和名譽傷害，他將向市府保留法律追訴權。

身為區長的主管機關，桃園市民政局長湯蕙禎說，人事處事前並未告知，只在發文給褚春來時副本到民政局。她認為，雖然褚春來以區長身分在台上宣布想參選市議員有些不妥，她得知後也有口頭勸說，但現在離選舉還有一時間，實在沒必要記申誡。