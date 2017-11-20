蒙古烏布蘇省締結姐妹市 林佳龍當場答應

2017-11-20 20:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018世界花博與2019東亞青奧是台中市盛事，市長林佳龍為此出訪蒙古，烏布蘇省省長巴特賽罕今天力邀締結姐妹市，林當場答應；林佳龍另拜會蒙古奧會，盼蒙古主辦下屆東亞青奧時，也將輕艇與自由車推廣為競賽項目。

林佳龍20日在市府運動局長王慶堂與台灣駐蒙古代表黃國榮等人陪同下，與烏布蘇省省長D.Batsaikhan （巴特賽罕）會面，雙方相談甚歡，也邀請巴特賽罕出席花博開幕式與交流市政，表示會讓更多國人看見烏布蘇省在花博的特色。

巴特賽罕表示，台中市的農業發展、精密技機械等產業相當發達，希望透過建立姐妹市的機會，未來擴大雙方間的合作關係，林佳龍當場答應；黃國榮說，巴特賽罕本身是馴馬師，養了很多馬，對台十分友好，當地景觀有戈壁、高山與草原，值得一遊。

林佳龍一行人並拜會下屆東亞青奧主辦單位蒙古奧林匹克委員會，並與主席Demchigjav Zagdsuren會面；雙方就東亞青奧籌辦細節交換想法，並建立對話窗口平台，盼與蒙方推行區域合作計畫。

林佳龍說，台中市與蒙古將分別舉辦第1屆與第2屆東亞青奧，雙方可就運動議題展開更深入的交流，蒙古積極參與台中舉辦的東亞青奧，台中市也會透過彼此擅長的體育項目，分享經驗，也建立起城市間更美好的友誼。

林佳龍並提出輕艇與自由車2項親近大自然的競賽項目，盼未來與蒙古共同推廣，相信透過經驗互動，可為東亞青奧的未來發展奠定良好基礎；Demchigjav Zagdsuren表示，希望蒙古與台灣間的運動交流越來越密切，也期待各自擅長的運動項目發展越來越好。