國民黨彰縣長人選雌雄對決？ 他和她這樣說…

2017-11-20 19:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應明年（107年）地方選舉的到來，國民黨彰化縣委員會將從22日起一連3天到24日止，辦理縣長選舉黨內初選作業的領表登記，浮上檯面競逐人選，已有政壇老將、現任立委王惠美，以及政壇新人、20年黨員資歷的執業牙醫師吳明哲，兩人很有默契，被問及何時領表登記都語帶玄機。

國民黨主席吳敦義上周五出席花壇鄉一場公開活動，會中公開讚美王惠美服務效率和問政形象，此舉被外界解讀支持王惠美轉換跑道，王惠美勤跑基層，積極參加全縣各地活動，卻一直未鬆口要不要競逐明年百里侯之役，媒體問她何時領表登記，她回答「看好時好日！」

大學就加入國民黨的44歲執業牙醫師吳明哲，日前透過臉書宣布競逐彰化縣長，他回答媒體何時領表則說「23、24日2天選一天好天氣！」

吳明哲說，1997年他加入國民黨，長期關注社會國家發展，參選理念想了很久，每天跟病人接觸，從病人身上感受到病人對彰化縣現況失望和對未來發展的期許，多位國民黨大老最近不斷鼓勵他，年輕人有政治熱情，就要出來為鄉親服務，地方傳出國民黨要蛻變，要有年輕人加入傳承，幾番深思熟慮，他決定依照國民黨內初選機制參加，爭取國民黨提名的機會。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，登記結果若人數超過2人，彰化縣委員會將徵詢登記者的意見，若登記者同意不辦理黨員投票，就以民意調查結果作為建議提名的依據，假使最後都無人登記，也不會辦理補登記，直接由黨中央徵召人選。