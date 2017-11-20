徐永明杯葛議事9小時 立院審查勞基法停擺

2017-11-20 18:58

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會聯席審查勞基法修正草案，時代力量立委徐永明上午9點15分開始即在發言台不肯離開，直到現在下午6點40分，其杯葛議事已滿9小時。召委林靜儀中間多次宣布休息，目前會議繼續中，強調委員會要走完今天的議事程序、進行詢答。

徐永明高喊違法開會、程序要完備，質疑法案立刻進委員會審查未具復議期是違反程序正義。林靜儀回應，議事程序都按規則走，沒有違法。中午立法院長蘇嘉全主持朝野協商，仍未有結論。