丁守中、鄭麗文參選北市長 蔣萬安這樣表態

2017-11-20 18:23

〔記者林良昇／台北報導〕明年台北市長選舉，前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文今皆表態爭取國民黨提名，兩人都在專訪時提及被視為黨中央屬意人選的國民黨立委蔣萬安，鄭麗文稱，國民黨的大人不應該不管，丟給小朋友去打仗，蔣則認為，丁與鄭都是政治上的前輩，他目前專心在立院問政為主。

表態參選台北市長的丁守中、鄭麗文今接受廣播節目專訪，皆提到蔣萬安，鄭麗文認為，如果國民黨提名蔣，她會覺得「不忍」，因為蔣從政時間不長，還是「小朋友」、「年輕人」，要去打殘酷的選戰對蔣不公平，大人不管，丟給小朋友去打仗很不負責任，萬一陣亡會是「揠苗助長」。

對於鄭麗文「從政時間不長」等評價，蔣萬安今受訪時表示，丁守中和鄭麗文都是他在黨內、政治上的前輩，過去都有互動、見面，都會向他們請益，他們也不吝分享經驗，他們這幾天的表態是好事，代表國民黨內有人願意出來為民服務。

蔣萬安說，黨內人才濟濟，未來黨中央也會有一定的初選機制，只要透過機制推出最有機會勝選的候選人，黨內都會全力支持，「我們都會有機會」。

對於何時表態參選台北市長？蔣萬安則說，目前的「一例一休」修法爭議，他身為立院衛環委員會召委、黨團修法小組召集人，會堅定立場，現階段為勞工捍衛權益專心在立院的問政上，做好強力監督，對他來說是最重要的。

蔣萬安指出，不僅勞基法修法，還有包括慶富、年金改革等，不希望執政黨透過行政權霸凌國會，或用多數暴力強行通過任何法案，在野黨立委是非常重要的角色，也是他目前想扮演好的。