獵雷艦案》海軍司令親上火線 黃曙光：沒有任何人施壓

海軍司令黃曙光上將20日召開記者會說明獵雷艦採購案預付款保證金作業流程，並強調一切依法依約，並無外界施壓。（記者張嘉明攝）

2017-11-20 17:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案風波越演越烈。國民黨立委日前爆料慶富少東直通總統府，暗示國防部在「高層施壓」下提前給付不存在預算中的24億元給慶富。海軍司令黃曙光上將今天下午率海軍參謀長李忠孝中將等人召開記者會，盼為獵雷艦案闢謠。黃曙光再三強調，海軍「依法依約」行事，滿足契約條件就付款，同時也否認有任何高層施壓或慶富關說，「我是主角、這個案子是我批的、沒有任何人告訴我要怎麼做」。

國民黨立委馬文君日前爆料獵雷艦案錄音檔，指出慶富去年急需獵雷艦第三期履約款24億元，但海軍去年預算並未編列該款項，因此慶富副董陳偉志稱他找總統府「溝通」，後來就取得24億元。相關報導也指出國防部流用橫跨三軍種的預算，以付給慶富這筆款項，今年才編列預算補齊。

海軍司令部今天下午召開臨時記者會，由司令黃曙光親自出面說明獵雷艦案。李忠孝說明，雙方原訂於2016年第一季1月1日首艘獵雷艦船殼脫模，是原定的海軍付款時間點，因此把該筆預算編列在105年度。但慶富在2016年9月27日就脫模完成，並提出請款需求。除了脫模程序，依約慶富還必須繳納還款保證金，海軍才會付款，慶富也於12月繳納還款保證金。

因為付款條件都已滿足，獵雷艦案專案律師徐克銘與李忠孝都說明，本件契約沒有特定日期，條件成立後就只有履約付款或延遲付款兩條路，而考慮到履約風險管理，並避免爭執或風險，希望在要求廠商履約的同時對廠商公平，因此於12月16日付款。

對於外界質疑海軍受到「高層施壓」，黃曙光也親上火線否認，黃曙光強調他就是此案主角，「這個案子是我批的」。黃曙光說，他最清楚這個案子為什麼要付款，「沒有總統府或任何人打電話給我」，海軍是執行單位，他考慮長遠，希望整個案子如期完成，因此付款，「事實上也只比進度提前兩週」。

對於外界諸多質疑，黃曙光也喊冤說，曾有報導認為海軍契約嚴格，直批「海軍坑殺」，他當時也是依法依約行事，如今同樣是依法依約，卻又變成「海軍圖利」，直言對海軍不公平。

而對於預算流用，國防部主計局歲計處處長謝其賢強調「絕對沒有不法流用」，謝解釋，該筆跨軍種預算的調整，屬於原先核定的計畫，屬於科目主管的權責，在此案中是軍備局，錢都在各單位，當軍種有需要調整時便會呈報到軍備局。軍備局局長梅家樹中將則說，軍備局綜合意見後，再往上簽核，獵雷艦案第二期款由前海軍常次許培山批示，第三期款則同樣由常次尚永強批核。

立委事後才知道此筆款項一事，梅家樹則坦承有行政疏漏，當時梅家樹是海軍參謀長，梅解釋，預算審議時提前做好書面報告送到立院，但後續沒有更新報告進度，將會咎責。