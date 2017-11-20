陸委會諮委：中國對台統戰 恐影響年輕一代認同

2017-11-20 17:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉行諮詢委員會議，與會諮委認為，中國已將對台統戰的戰場，由過去來台採購、契作，轉變為提供就學、就業等方面的優惠及同等的待遇，拉攏鼓勵台灣青年及基層赴中國發展，擔憂此種作法或影響台灣年輕一代的認同。

不過，有學者認為，台灣具有軟實力優勢及影響力，年輕世代在兩岸交流過程中自會理性思考與務實判斷，持續發展台灣實力與完善民主自由體制，就是最有效的因應方式。

陸委會日前召開256次諮詢委員會議，主題為「中共『十九大』會議觀察與對兩岸關係的可能影響」，陸委會今天公佈諮詢委員發言及討論重點摘錄。

與會諮委分析，中國領導人習近平權力已高度鞏固，影響力將持續很長一段時間，惟或衍生因缺乏制衡力量致決策失誤，及未來無人可承繼其強人領導地位與權力等問題與潛在風險。

有學者認為，中國可已在片面逐步改變兩岸的現狀。對於中國對台工作大幅知美、知台人事背景安排，凸顯北京當局未來將強化對美工作，也將持續限縮台灣國際生存空間，須妥為因應，亦值觀察。

另有學者觀察到，「十九大」後中國學者對台言論似有所趨緩，兩岸關係發展氛圍仍需關注；惟呼籲兩岸雙方應持續相互釋放善意，並及時反饋，以務實溝通、建立互信，創造兩岸關係朝正向循環發展。

陸委會主委張小月在結語時強調，面對兩岸新的情勢發展，政府的政策立場沒有改變，將持續關注中共對台的實際作為，也認為雙方應放下歧見，掌握合作共贏的契機，台灣願與對岸溝通對話，共同尋求兩岸互動的新模式。