台日工程技術研討會 總統：有助推動前瞻

2017-11-20 17:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「第32屆中日工程技術研討會」日本代表團，肯定該研討會是台日之間重要的技術交流平臺，並盼藉由雙方經驗和技術的交流，尋求更多合作機會，促進產業發展。

總統致詞時表示，台灣和日本不論是在地理或經濟上，都具有緊密的關係，尤其在產業發展方面，更是長期合作夥伴。

總統指出，「中日工程技術研討會」自1980年舉辦以來，已經邁入第32屆，是台灣台灣和日本之間重要的技術交流平臺。過去研討會上交流的議題，涵蓋了工程建設、環境資源、防災科技，甚至人文科技等領域，對於台灣的科技及產業發展，發揮了重要的影響力。

總統認為，每一屆的研討會都展現出台日兩國互惠互助、共同面對挑戰的情誼。除了為因應人口高齡化，雙方曾就適合高齡者的居住環境議題進行討論外，本屆針對水資源、能源環境和軌道工程等討論議題，正是台灣推動前瞻基礎建設，所需要的關鍵知識和技術。

對於訪賓們前來台灣分享經驗和技術，總統表達感謝，並表示，這些交流都將成為台日友好關係的磐石，相信在專業互助的基礎上，兩國可以持續發揮合作潛力，促進雙方產業的發展。

最後，總統表示，未來幾天將進行專業討論及參觀訪問，期盼雙方透過行程中的互動交流，一起尋找更多的合作機會，加強兩國在各領域的合作關係。

訪賓一行尚包括團長、財團法人道路管理中心常務理事大寺伸幸、武藏野大學及京都大學教授一方井誠治、中國工程師學會理事長邱琳濱及日本分會理事長潘振宇等，由交通部長賀陳旦陪同，赴總統府晉見總統。