引進自家人節油器遭解職 欣欣客運總座提告判賠38萬

2017-11-20 16:29

〔記者溫于德／台北報導〕國防部前副參謀組長陸軍中將朱玉書，104年透過退輔會推薦，出任欣欣客運總經理一職；但媒體去年底報導，朱引進兒子公司生產的節油器裝設在公車上後，隨即遭解職。不滿的朱，事後提告客運公司，求償未任滿3年薪資與退職金等共324萬餘元；但台北地院僅認定退職金部分求償有理，本月7日判賠38萬9730元，其餘部分駁回，仍可上訴。

台北市欣欣客運為退輔會相關事業公司．朱男前年8月獲聘為總經理一職，單月本薪為10萬3710元、主管津貼2萬700元，以及薪資補助津貼5500元，月收入共計12萬9910元；但去年12月15日，網路媒體報導，朱的兒子朱紹文開設「綠聚能國際開發公司」，而朱引進公司生產的節油氣，無償安裝在客運公車上，再以節省的油料計價，收取回饋金。朱隔日隨即被以電話通知方式解聘，同月23日待客運召開董事會議後，確定解聘。

朱事後認為，客運公司單方面解聘已構成民法549條之非法解約行為，若再依照「退輔會會派管理要點」第24之規定，「總經理．．．績效優良者任期以3年為原則」，在扣除16月任期後，仍得求償20個月薪資共259萬8200元，加上年終獎金25萬9820元，以及退職金38萬9730元，共可索賠324萬7750元，遞狀請求。

但欣欣客運指出，「退輔會會派管理要點」是國防部內部作業要點，與客運無關；再者，年終方面，因朱違反經理人忠實義務而被終止契約在先，屬「違犯紀律遭解僱之人員」，自然得排除在外，且朱去年雖領取度年終獎金，實際上卻僅到職5個月，經計算後溢領15萬餘元，得兩相抵相。

客運也說，朱任職期間，在董事會未同意下，擅自主導簽約，導致綠聚能每年約可獲利500萬至700萬元；此外，綠聚能負責人為朱兒，依據「公職人員利益衝突迴避法」，簽約前已須迴避，但朱未確實接露，顯然是故意進行利己交易，因而失去信賴，未再繼續委任。

法官開庭後認定，被告不須賠償薪資損失與年終，但依據被告公司退職金給與辦法，原告無論是自願或非自願離職，得以其在欣欣客運服務年資，請領退職金38萬9730元，本月初如數判准。