南山人壽擔保品將賣給阿里巴巴 蔡玉真要顧立雄處理

中國阿里巴巴集團決定以224億港元投資高鑫零售36.16%股權，潤泰集團旗下的潤泰新、潤泰全則售出部分持股，各獲利百餘億元。（資料照，記者林近攝）

2017-11-20 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴集團決定以224億港元（約新台幣867億元）投資高鑫零售36.16%股權，潤泰集團旗下的潤泰新、潤泰全則售出手中部分持股，各獲利百餘億元；名嘴蔡玉真質疑，當初潤成買南山人壽，就是因為拿了高鑫控股做擔保，現把擔保品賣了，是否違背當初入主時的承諾。

名嘴蔡玉真今在臉書上表示，潤泰全和潤泰新因為這近千億的交易而大漲，而從10月初以來的股價走勢，令人質疑是不是有內線交易的情況；蔡玉真接著提到，2011年潤泰集團與寶成集團合資成立的潤成投資，拿高鑫控股做擔保，入主南山人壽。

而潤泰集團現在把擔保品賣了，蔡玉真質疑，員工200多億元的退休金也不給了，是否違背了當時潤泰集團總裁尹衍樑向金管會主委陳裕璋所提出的承諾，她點名現任金管會主委顧立雄，檢視當初的承諾，而如果有違，該如何處理南山人壽和潤成投資。

阿里巴巴集團、Auchan Retail S.A.（歐尚零售） 及潤泰集團今 （20） 日宣布達成新零售戰略協議，按照戰略合作內容，阿里巴巴集團將以約224億港元投資高鑫零售，透過向潤泰購股的方式，直接和間接持有高鑫36.16%股權。

交易後，歐尚零售、阿里巴巴及潤泰在高鑫的經濟利益將分別約為36.18%、36.16%及4.67%；另外歐尚零售將繼續併表高鑫的財務業績。