中國漁船落海漁民親友 越界金門登岸尋親

聲稱到金門尋找落海親友的中國漁民，被金門岸巡總隊逮捕帶回。（記者吳正庭攝）

2017-11-20 15:31

〔記者吳正庭／金門報導〕中國漁船翻覆有3人落海，1人上岸獲救，2人下落不明，18名家屬及同村漁民「發揮同胞愛」，今天分剩兩船越界直闖金門，還登岸找人，岸巡總隊將登岸12人逮獲，展開偵訊筆錄後依法處置

1艘不知船名中國漁船18日晚間於金門復國墩、北碇海域翻覆沈沒，船上3名漁民落海，其中歐瑞龍19日清晨自行游泳在金門溪邊海域登岸，左腳撕裂傷由金門岸巡總隊送醫治療已無大礙，歐志陽、胡國榮兩人仍未尋獲。

金門岸巡總隊據報，今天上午7時左右，發現12名中國漁民從溪邊灣登岸，隨即派員盤查，都未帶證件，全部帶回總隊偵訊。

岸巡初步了解，這12名漁民和另6人均來自福建省

晉江圍頭村，多是落海3名中國漁民家屬，因為心急才甘冒被抓的風險，越界尋親，另外6人還停泊在金門外海漁船；登岸漁民得知要被帶走，頻向岸巡求情，只是幫忙找人，要求放他們一馬。

面臨中國落海漁民親友跨海尋親，金門岸巡總隊第1次遇到棘手難題，花了1個上午與移民署、陸委會、交通部等單位研商，希望在法律與人道間找到平衡點，決定先對涉嫌「偷渡」上岸漁民製作筆錄，後續再研究是否依兩岸人民關係條例等相關法律辦處。