29警負責關埔5萬人治安 竹市議員促添派出所

新竹市關埔地區人口爆增，已有5萬多人，但僅有一個派出所。（記者洪美秀攝）

2017-11-20 15:45

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員鍾淑英今天在議會市政總質詢時說，關埔地區這幾年人口爆增，但轄區內僅1個埔頂派出所，29名警力要負責5萬多人口的治安與交通維護，勤務相當吃緊，她要求市府盡快規劃新設派出所或遷移派出所現址並增加人力，紓解警力不足問題，維護關埔地區的治安。

新竹市警察局長陳耀南說，基層派出所的警力都是依人口數而定，埔頂派出所原編制27人，但警察局了解關埔地區屬新興社區，還增編兩名警力，目前派出所共29名警力，應可負擔此區塊的治安狀況。

至於派出所遷移或是否增設？新竹市長林智堅強調，會通盤考量，但因位在金城一路的停11停車場地目僅能做停車場使用，市府會再盤整附近的公有土地做規劃。

鍾淑英也提到市府花2000多萬元進行寶山路調撥車道的改善工程，雖然路況變好了，但附近仙宮里及高峰里居民卻未受其惠，到現在竹科園區的補助款也未針對仙宮里或高峰里給予補助，仙宮里集會所沒下落，巷弄道路也沒重鋪，就連監視器也沒有，她要求市府建設應均衡，也應針對竹科園區附近的里給予更多補助。

市長林智堅強調，竹科園區的補助款都有相關使用規定，無法只針對某個里給予補助，但市府對每個里的發展都一樣重視，不會有城鄉落差之分，未來也會針對里的需求給予相關補助。

  • 新竹市議員鍾淑英認為關埔地區人口數5萬多人，卻僅有一個派出所，勤務很重警力也吃緊。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員鍾淑英認為關埔地區人口數5萬多人，卻僅有一個派出所，勤務很重警力也吃緊。（記者洪美秀攝）

  • 關埔地區這幾年人口爆增，議員鍾淑英要求市府盡快規劃新設派出所或遷移派出所現址並增加人力。（記者洪美秀攝）

    關埔地區這幾年人口爆增，議員鍾淑英要求市府盡快規劃新設派出所或遷移派出所現址並增加人力。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅強調，市府會再盤整附近的公有土地做規劃。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅強調，市府會再盤整附近的公有土地做規劃。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市警察局長陳耀南說，基層派出所的警力都是依人口數而定，埔頂派出所原編制27人，但警察局了解關埔地區屬新興社區，還增編兩名警力，目前派出所共29名警力，應可負擔此區塊的治安狀況。（記者洪美秀攝）

    新竹市警察局長陳耀南說，基層派出所的警力都是依人口數而定，埔頂派出所原編制27人，但警察局了解關埔地區屬新興社區，還增編兩名警力，目前派出所共29名警力，應可負擔此區塊的治安狀況。（記者洪美秀攝）

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