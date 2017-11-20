29警負責關埔5萬人治安 竹市議員促添派出所

新竹市關埔地區人口爆增，已有5萬多人，但僅有一個派出所。（記者洪美秀攝）

2017-11-20 15:45

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員鍾淑英今天在議會市政總質詢時說，關埔地區這幾年人口爆增，但轄區內僅1個埔頂派出所，29名警力要負責5萬多人口的治安與交通維護，勤務相當吃緊，她要求市府盡快規劃新設派出所或遷移派出所現址並增加人力，紓解警力不足問題，維護關埔地區的治安。

新竹市警察局長陳耀南說，基層派出所的警力都是依人口數而定，埔頂派出所原編制27人，但警察局了解關埔地區屬新興社區，還增編兩名警力，目前派出所共29名警力，應可負擔此區塊的治安狀況。

至於派出所遷移或是否增設？新竹市長林智堅強調，會通盤考量，但因位在金城一路的停11停車場地目僅能做停車場使用，市府會再盤整附近的公有土地做規劃。

鍾淑英也提到市府花2000多萬元進行寶山路調撥車道的改善工程，雖然路況變好了，但附近仙宮里及高峰里居民卻未受其惠，到現在竹科園區的補助款也未針對仙宮里或高峰里給予補助，仙宮里集會所沒下落，巷弄道路也沒重鋪，就連監視器也沒有，她要求市府建設應均衡，也應針對竹科園區附近的里給予更多補助。

市長林智堅強調，竹科園區的補助款都有相關使用規定，無法只針對某個里給予補助，但市府對每個里的發展都一樣重視，不會有城鄉落差之分，未來也會針對里的需求給予相關補助。