勞基法修法復議期爭議續吵 朝野協商無結論

立法院社會福利及衛生環境委員會議事持續癱瘓中。（取自立法院直播）

2017-11-20 15:01

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會下午續審勞基法修正草案，時代力量立委徐永明上午9點15分開始即佔領發言台不肯離開，徐永明質疑法案過了院會就送委員會，沒有復議期，高喊違法開會、程序要完備，議事持續癱瘓中；中午由立法院長蘇嘉全主持朝野協商，時代力量黨團、國民黨團都對復議期表達異議，協商無結論。下午2點續開會，議事持續癱瘓中。

針對勞基法修正草案一讀付委，民進黨團共計有60人在上週院會投下贊成，然僅有58人列名不復議同意名單。根據議事規則，只有當初投下贊成票者有提復議的權利，20人以上連署就可提復議，議事單位人員按過往慣例發函，由委員會召委排審勞基法修正草案。

時代力量黨主席黃國昌在朝野協商時指出，議事規則上提出復議和能否連署成功是兩個層次的事情，任何投贊成票委員，都可以提出復議，能否連署到20人，在復議期間沒有人可以百分百說個準兒，這是時代力量黨團整體的看法，不是徐永明個人。

國民黨立委蔣萬安在朝野協商時表示，根據規定需要20人連署，現在有兩位未列名不復議同意，這個有爭議空間，他們只是放棄復議程序，並沒有放棄連署空間，只要有這樣的空間存在，我們就要有復議期，下週二以前、過了復議期，沒有任何爭議，召委才可以排案審查。

民進黨團總召柯建銘回應，程序沒有問題，作法從來都是如此，未列名不復議同意的委員是江永昌、林淑芬，但這是民進黨內的事。

根據立法院議事規則 第42條，決議案復議的提出，應具備下列各款：一、證明動議人確為原案議決時之出席委員，而未曾發言反對原決議案者；如原案議決時，係依表決器或投票記名表決或點名表決，並應證明為贊成原決議案者。二、具有與原決議案不同之理由。三、20人以上之連署或附議。