顧立雄：慶富案參貸行持續金檢 年底前開罰

2017-11-20 15:04

〔記者王孟倫／台北報導〕立委緊追獵雷艦慶富案發展，金管會主委顧立雄今天出席立院財委會備詢，他表示，有關各銀行對慶富集團的授信，第一銀行的金檢報告已在9月底出來，目前送到銀行局處理，高雄銀行也在11月中旬完成，還有其它銀行在進行中，預計年底前會進行開罰。

包括黃國昌、賴士葆、陳賴素美、費鴻泰與曾銘宗等多位立委，今天持續緊追慶富案。

顧立雄答詢指出，目前已經對第一銀、合庫、華南銀、台企銀、土地銀及高雄銀等銀行陸續進行金檢，其中，第一銀與高雄銀已經完成金檢。

顧立雄表示，從金檢報告中，第一銀在授信過程確實有缺失，根據法令規定，必須請第一銀陳述意見，才能進行後續程序。

黃國昌追問，金管會今年4月針對一銀展開金檢，結果，都已經這麼多天，為何還沒有下文，會不會太慢？顧立雄說，一銀金檢在9月已經送到銀行局，今年底前，就會公布開罰內容與結果。

此外，立委曾銘宗質疑，前行政院祕書長簡太郎雖然在2015年9月18日曾召開會議、找合庫來洽商主辦慶富貸款，問題是，早在這個會議之前，也就是9月8日，第一銀已確定要主辦該聯貸案了。

不過，顧立雄指出，金管會並沒有掌握9月8日已過慶富聯貸案這個訊息，他更直言，如果第一銀已經通過要主辦，為何簡太郎還要邀請合庫，洽談聯貸會議呢？

曾銘宗回應，這就是簡太郎「搞不清楚狀況」。