獨家》行政院今調動第一金、合庫金及台企銀董座

2017-11-20 14:43
北捷董事長董瑞斌。（資料照，記者郭安家攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕財政部今日下午將一次公告三家公股行庫董事長新人事案，據了解，行政院已核定，第一金控暨第一銀行董事長確定由台北捷運董事長董瑞斌接任。
政院人士指出，董瑞斌接一銀董座，此外合作金庫董事長廖燦昌、台企銀董事長朱潤逢都將一併更換。
據透露，慶富聯貸案持續延燒，馬政府時期的行政院秘書長簡太郎曾協調一銀、合庫成為參貸銀行，廖燦昌、朱潤逢都是馬政府任用的人，列為人事異動對象不意外。
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北捷董事長董瑞斌。（資料照，記者郭安家攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕財政部今日下午將一次公告三家公股行庫董事長新人事案，據了解，行政院已核定，第一金控暨第一銀行董事長確定由台北捷運董事長董瑞斌接任。
政院人士指出，董瑞斌接一銀董座，此外合作金庫董事長廖燦昌、台企銀董事長朱潤逢都將一併更換。
據透露，慶富聯貸案持續延燒，馬政府時期的行政院秘書長簡太郎曾協調一銀、合庫成為參貸銀行，廖燦昌、朱潤逢都是馬政府任用的人，列為人事異動對象不意外。