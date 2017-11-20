議員稱路平專案滿意度下降 中市府：道路平整滿意度上升

2017-11-20 14:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動「4年500公里」路平專案，市議員黃馨慧今天說，2年來已施作440公里，但民眾滿意度卻從64.2%降至52%，路平還有很大改善空間。建設局反駁說，最新的道路平整滿意度為66.4%，比2年前進步27.9%。

黃馨慧說，路平專案104年擬定「4年500公里」目標，計畫實施1年後，進行2次民調，民眾滿意度分別為56.3%及64.2%。今年10月底，民眾滿意度卻降到52%。台中市審計處也質疑，建設局選擇路平施工地點順序有問題，才使得民眾滿意度欠佳。

黃馨慧表示，路平專案推動至今，市府基層員工勞心勞力，提升城市基礎建設競爭力，值得肯定。但道路平整與否，可由民眾滿意度「只降不增」看出端倪。市府應傾聽民意，透過公開透明程序，選擇路平施工地點及優先順序，民調才可望「止跌回升」！

建設局長黃玉霖說，依據最新民調顯示，路平專案滿意度為55.9%、道路平整滿意度為66.4%，比2年前的道路平整滿意度38.5%，進步27.9%，感謝過半市民肯定市府的路平專案，民調滿意度是建設局做路平的重要施政參考，也是建設局努力的目標。

至於民眾滿意度下滑，黃玉霖說明，民調方法逐漸精進，在調整過程中必然產生一些變化，最重要的是看長期的趨勢。台中市審計處以一個單項的道路平整度，做為路平專案道路的選擇，是不夠周全的。市府的路平專案道路選擇，是依據綜合判斷，加上地方共同建議，再經過嚴謹的專業評估過程決定而成。