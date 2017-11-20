家長來「維護」或「關心」預算？ 桃市議會爭論半小時未果

市議員范綱祥到議場外詢問在場家長，想了解實際情況。（記者陳昀攝）

2017-11-20 13:11

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會今天一讀審查明年預算，開會前市議員萬美玲指出，桃園市家長會長協會二次被動員到議會「維護」教育局預算，多位國民黨議員也附和表示很不舒服，但民進黨多位議員和副市長王明德都主張，旁聽是家長的權利，刪除預算不會受影響，雙方爭論半小時後仍無結論，市議員劉勝全提議停止討論才結束。

教育局原訂上週五審查預算，但因議事流程延後至今天審查，萬美玲說，家長向她抱怨說，上禮拜就來過，這禮拜又被動員，上班時間被叫來覺得很困擾，一問之下是永豐高中校長林裕豐「強力」要求，在場的林裕豐則未作解釋。

多位國民黨議員對此表示「不舒服」，劉茂群說，網路就可以觀看直播，不應讓「政治進入校園」，詹江村也說，此舉有太多想像空間，非常民粹，質疑是想干擾議員審查預算，要求局長處置。

「不要怪校長，要怪就怪我！」民進黨議員呂林小鳳跳出來說，永豐高中明年要推動IoT物聯網教學計畫，上週有家長詢問她預算會不會像前幾次一樣被刪，她回應他們民進黨是少數，沒有把握能完全保護，因此家長才會主動動員，想來了解預算審查情形。

桃園市家長會長協會今天有10多位家長前往議會，但都沒有進入旁聽席，只在大廳看直播，記者前往詢問時，家長們都說是誤會一場，沒有被強迫前往，永豐高中榮譽家長會長林秀貞也強調，是他們自己主動想關心。

今天在議會列席的副市長王明德說，任何人關心預算審查都無可厚非，家長有沒有企圖干擾、有沒有被強迫前來都還需要釐清，但相信議員的水準，不會輕易被干擾。