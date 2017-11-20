台灣成隱形盟友？ 專家這樣看美日印澳「鑽石戰略」

台灣是否可能成為「美日印澳」4國的隱形同盟？專家認為不太可能。（路透）

2017-11-20 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前結束亞洲行，日前傳「美日印澳」4國將組成菱形的「鑽石戰略」，外界認為台灣位在4國的「海洋之鑽」核心位置，是否可能成為隱形盟友？對此專家認為，台灣成為隱形盟友目前還沒被提到，但在軍事安全領域上，台美合作越來越密切是有目共睹的。

《美國之音》報導，外界認為台灣可作為「美日印澳」中間的隱形盟友，華府的國際關係研究員方恩格對此認為，美國繼續軍售台灣，這個是一定的；但由於美日印澳聯盟並未包含台灣，會不會變隱形聯盟，目前還沒有聽過這件事。

針對日本首相安倍晉三提出的安全鑽石戰略上，台灣是否成為隱形盟友，學者許劍虹則強調，台美軍事安全合作越來越密切，但應該不至於公開到盟友的關係，因為會直接挑戰中共的底線。但他認為，雙邊的密切關係還是會繼續往下走，例如朝鮮那邊出現問題，美國軍艦可能會以撤僑的名義來台灣靠港。

至於中共是否可能在2020年前攻打台灣？許劍虹認為這太危言聳聽，他認為中國不會在2020年前對台灣動武，且台灣整體上說不能夠擊敗中國大陸，但是讓中國大陸「斷一隻手」或「斷一隻腳」還是可以的。