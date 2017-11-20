流動資產2年減近50億 立委：桃機進入「撒大錢」時代

2017-11-20 12:56

〔記者陳宜加／台北報導〕立委鄭運鵬表示，桃機進入「撒大錢」時代，現金不足、信用也不足，流動資產2年減少近50億，105年決算還有78.9億元，今年預算剩59.7億、明年更僅剩29.8億，流動資產減少主因在於，工程應付款明年開始進入付款高峰。

他指出，行政院104年核定第三航廈工程，預算規模高達746.89億元，資金來源為自有資金373.44億、外借資金373.45億，未來整體機場園區綱要計畫，包括第三跑道、衛星廊廳，預估需求經費2000億元則主要以對外舉債為主。

他說，政府採購對投標廠商常見財力限制有總負債金額不超過淨值4倍，去年桃機公司淨值333.65億，以4倍計算，借款金額可達1334.6億，但桃機公司興建第三航站、第三跑道，須自籌財源，但是沒錢還本金，恐面臨三大問題。

包括流動資產不足，出現資金缺口，桃機公司年度盈餘以60億計算，僅35％留存事業單位中，預計要35年才能完全消化第三航廈資本規模；第三跑道與衛星廊廳的2000億元經費，更需要95年才能消化，即使借款也會出現缺口，利息支出墊高成本，盈餘減少；盈餘減少，提撥於地方政府金額減少，將引發反彈。

鄭運鵬建議，解決之道有政府分年增資千億，或修法調整機場服務費分配比例，由現行50％增為60％，桃機可以增加10億收入。

桃機公司董事長曾大仁說，確實有大量現金支出，後續有數個案子正在向交通部報告，目前設算若政府不再增資，須至2070年消化，還要再50年，政策上要讓機場公司財務自主自行籌錢，目前沒有改變，如何健全財務度過缺口有許多可行性，將一併處理。

立委趙正宇也指出，機場服務費顧名思義用於維護機場設施，卻挹注觀光發展基金每年60億元，觀光局基金收入有4分之3都是由此支應，桃園機場近5年出入境人數暴增5倍，機場老舊設施導致漏水、停電造成不便，國際形象受損，維修更新迫在眉睫，應專款專用。

他說，桃機公司100年支出4億，今年又付46億元，包含維修、保養等固定支出，入不敷出。

曾大仁坦言，第三航廈核定經費746億元，包括第三跑道粗估1900億元，若以商業貸款支應，恐須到2070年方能打平。

交通部政次范植谷表示，今年以前機場服務費分配觀光比例6成，現已調整為各50％，用於觀光比例已經下降，再調整可能要進一步研議，但觀光局補助地方政府好幾十億，且國家風景區多為開放性，沒有其他營收，仍需要這筆收入。