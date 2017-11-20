議員配合款惹議 桃市藍綠2議員自刪配合款

市議員詹江村提議刪除議員建議款，教育局經費被砍一千萬元。（記者陳昀攝）

2017-11-20 12:32

［記者陳昀／桃園報導］桃園市教育局以往在議會審查預算時，經常是一筆未刪通過，但今天在一讀審查時，市議員詹江村認為「補助學校雜項計畫」等多筆建設經費是俗稱的議員配合款，主張刪除，教育局長高安邦回應說，預算名目並非議員建議款，這只是一種「做法」，最後民進黨議員張火爐說：「不然我配合詹江村，把我們倆的份刪掉，刪一千萬啦！」無人反對。

詹江村主張刪除的三筆預算為4500萬元、3.93億的「補助學校工程與設備經費」、7512萬元的「改善校園環境及教學設備計畫經費」預算，他認為這就是過去俗稱的議員配合款，這些經費應該回歸教育局自己使用、不要由議員指定，因此主張刪除3筆預算。

第一筆4500萬元預算由國民黨議員梁為超提出擱置通過，他說，要不要建議款項使用，是教育局的做法問題及每位議員的個人選擇，不該直接刪除影響學校的權利；民進黨議員郭麗華也提出相同看法。另市議員李雲強、林正峰說，議員不該自己將議員建議款污名化，也藐視議會。

眼見多位議員爭論不休，教育局長高安邦表示，教育局並未編列議員建議款，這只是一種做法，其實建議款「散」在各項科目，只要刪除擱置都會有重大影響，千萬不能刪。此話一出，詹江村回應說：「早點說實話不就好了嗎？」

「你要作秀我陪你啦！」張火爐意有所指詹江村沽名釣譽，他說，每位議員額度約500萬元，乾脆把他跟詹的份刪除，提議刪1000萬元，「他很清白，我也要假裝我很清白」，擔任主席的國民黨議員李家興忍不住大叫：「這筆預算又沒寫你跟詹江村的名字！」但刪除案最後通過。

詹江村說，他主張體制要修改，未來教育局使用款項不需再讓議員簽名，但高安邦未正面回應，只說這部分尊重議員決定，並向議員喊話：「刪一千萬、學校就少了一千萬建設款。」但詹江村回應說：「那是張火爐刪的，又不是我。」

民進黨議員蔡永芳表示，各校需要什麼建設，議員建議後教育局還會再聘任督學前往學校視察、建議，實際情況並不像詹江村講得這麼不堪。