聲押簡良鑑被駁回 雄檢多項理由遭二審「打臉」

慶富案聲押簡良鑑遭駁回，雄檢多項理由遭二審「打臉」。圖為簡良鑑至一心所簽到。（記者洪定宏攝）

2017-11-20 12:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富公司涉嫌詐貸案，聲押慶富前執行長簡良鑑，未獲高雄地院准押，並裁定300萬元交保;雄檢不服，向高雄高分院提出抗告，今遭駁回，雄檢抗告的多項理由並遭二審「打臉」，頗為漏氣。

檢方抗告指出，被告簡良鑑任職慶富公司執行長期間，與共犯陳慶男等人共同以不實合約、商業發票向銀行詐貸案，涉嫌觸犯銀行法第125 條之3 特別詐欺等罪，嫌疑重大。其中，葉姓、陳姓2位與簡良鑑有交情的重要證人，傳喚無著，為避免簡進一步勾串證人，有將被告羈押禁見之必要。

另檢方自簡良鑑住處查扣到大批慶富公司資料「原件」資料，懷疑簡離職時以不正當方法取得公司營業秘密，合理懷疑其意圖將該等營業秘密洩漏至中國、港澳地區，國防安全可能因此產生嚴重漏洞，並指被告屢將所保管之文件提供予媒體爆料，心態可議。

檢方抗告並指出，根據檢方查扣到陳慶男記載內帳與陳的供述，簡良鑑曾涉嫌以「疏通」名義向陳慶男拿取新臺幣上百萬元款項，再比對被告之手機簡訊截圖資料，簡曾因貸款事宜與某家參貸銀行董事長會面，則被告是否於該次會面與該董事長談妥相關貸款細節，始於104年6至8月向陳慶男索取「疏通費」？但簡良鑑全盤否認曾向陳慶男支領該筆疏通款，如未將簡羈押，將使此偵查行為受阻。

不過，高雄高分院駁回雄檢抗告，並打臉」指出，葉姓、陳姓2重要證人是簡良鑑主動向檢方供出，並告知檢調2人通訊電話，當初檢調傳喚2人未遇，葉、陳2人家屬分別告知「一在北部工作、一個剛好不在家」，果真2名證人如此重要，為何後續沒立即再傳喚。

此外，檢調106年10月25日查扣自簡良鑑住處之慶富資料「原件」，認簡良鑑涉嫌以不正方法取得慶富公司之營業秘密，但簡早在104 年10月，遭陳無預警解職，即不得再隨意進出慶富公司，且與陳慶男間不惜興訟。果真查扣自簡住處資料是慶富的營業秘密，慶富公司豈可能經2年遲未察覺屬營業秘密之「原件」資料佚失？或已察覺而遲不對被告追究？反而直到調查官106年10月25日對簡搜索後，才在同年11月由陳慶男對被告提出竊取營業秘密告訴？因此檢方所提卷證，實難認被告涉竊慶富公司營業秘密犯嫌重大。

檢方另指「被告屢將所保管之文件提供予媒體爆料，心態可議」，更與羈押之審查無關。

此外，陳慶男記載「內帳」在性質上乃係陳慶男之書面陳述，原無足補強其在偵查中言詞供述真實性，另由被告之簡訊截圖，固可知其於同年3月底，曾因貸款事宜與某銀行董座會面，但檢察官在別無事證下，遽指該次會面與內帳記載之事相關，尤嫌率斷。

而檢方以被告近年「頻繁」出入境，有逃亡海外之虞，但簡良鑑近3年內合計出入境3 次，依國人認知，難謂為頻繁；二審審酌檢方所提現有事證，簡良鑑於詐貸案中，較主導紙上公司暨帳戶設立的共犯陳慶男、陳偉志父子，涉案程度略低，對詐貸所得騙款支配力也顯不若該2人，而共犯陳慶男父子既經檢察官具保800萬元、500萬元，均限制住居、出境、出海，每日定時向派出所報到，則原審裁定被告簡良鑑300萬元交保，並限制住居、不得出境、出海，每日向派出所報到，並無違誤。