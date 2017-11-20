總統讚：台灣警消戰力是世界級的

蔡英文總統讚台灣警消戰力是世界級的。圖為20日出席「兒童權利公約首次國家報告國際審查會議」，致詞時表示兒童是我國重要的資產，落實兒童權利公約為永續發展的重要基石。（記者張嘉明攝）

2017-11-20 12:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午接見我國參加「2017第17屆世界警察消防運動會」代表團，除肯定代表團榮獲佳績，為台灣爭光，也期勉警政及消防機關未來持續與國際接軌，提升臺灣國際能見度。

總統致詞時表示，「2017世界警察消防運動會」代表團的成績非常優異，為台灣爭光，凱旋歸來，她代表全體國人恭喜大家。今（2017）年在美國洛杉磯舉行的世界警消運動會，有來自世界各地超過70個國家，一萬多位選手同場較勁，代表團在激烈競爭中，拿下60金、38銀、20銅的好成績，金牌數目也超過上一屆。各位的精采表現是台灣的驕傲。

總統指出，在幾個警消非常重視的戰技項目中，代表團的表現更是非常傑出。例如在射擊比賽中，維安特勤隊的同仁拿下非常亮眼的成績，表示台灣的警消戰力訓練精良，「真的是世界級」。

總統說，我們每年參與世界警察消防運動會，就是要提升台灣國際警察及消防機關之間的能見度，並且和其他各國的警消單位加強互動。由於打擊犯罪、保護人民、維護社會安定的工作，在現代已經越來越複雜，也經常需要跨國合作。因此警消運動會代表團可說是「以賽會友」，除了表現優異，也與國際接軌，替未來的國際合作加分。

最後，總統除再度肯定代表團優異的成績，也強調政府會持續在資源和人力補充上，支持警消同仁。