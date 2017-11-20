退撫新制》退輔會：退伍軍人60％可接受、10％極反對

退輔會主委李翔宙列席立法院國防委員會。（記者呂伊萱攝）

2017-11-20 12:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部上週公布軍人年改草案重點。退輔會主委李翔宙今天說，自上週四開始收集意見，截至目前為止，約有60%的退伍軍人可以接受，30%沒意見，10%極力反對。李翔宙坦言，約有2700多位退伍將軍會受影響，這些退將接受度比較低，中校、少校受到的影響微乎其微，所以幾乎都能接受。

國防部上週二（14）公布軍人退撫新制草案重點，初步訂定軍人年金最低保障金額「樓地板」與公教一致，約為每月新台幣3萬2160元。立法院外交及國防委員會今天審查退輔會年度預算，李翔宙列席備詢，會中仍聚焦於退撫新制議題。

李翔宙10月時在媒體專訪中表示，將持續爭取軍人樓地板4萬元，但國防部最新草案的樓地板為3萬2160元。民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇和國民黨立委許毓仁等人，都認為軍人職業具特殊性，不只與國家安全有關，更攸關性命，樓地板較高合情合理，鼓勵、要求李翔宙繼續爭取4萬元。

李翔宙答詢時說，退輔會自上週四開始，已和3428位來自11個退伍軍人社團的袍澤溝通說明，截至目前為止的初步調查，約有60%的退伍軍人可以接受退撫新制，30%沒意見，10%極力反對，將持續收集意見。

李翔宙說明，退撫新制調整關鍵在於照顧基層弱勢。而退伍軍人分為一次領和領月退的，領月退者約11萬7869人，其中有6萬6000多人所領額度減少，尤其核算後約2700位將軍受影響，李坦言「這些退將接受度比較低」，退輔會會繼續溝通。而中校、少校和士官受到的影響微乎其微，這些人則都是接受的。

李翔宙現在對4萬元樓地板「較保守」，強調會有完整配套方案。但李翔宙也持續說明4萬元的來源；以少校階退伍而言，退俸約落在4萬元出頭。李翔宙說，4萬是個人生活所需，另也考量例如台北市聯合醫院仁愛護理之家的失智護理費用，每月4萬800元，參考各方數字，退輔會因此希望爭取4萬元樓地板。