上屆無黨籍選宜蘭市長 賴瑞鼎加入民進黨再挑戰

賴瑞鼎2014年時以無黨籍參選宜蘭市長落選，今年他捲土重來，加入民進黨後再出發。（記者簡惠茹攝）

2017-11-20 12:07

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部今起到11月24日開放宜蘭市長和羅東鎮長黨內領表登記，上屆市長以無黨籍參選的賴瑞鼎，前年加入民進黨，今天領表登記參選，他說，吸收中間選民，才能幫助民進黨延續宜蘭市執政機會。

賴瑞鼎2014年時以無黨籍參選宜蘭市長落選，今年他捲土重來，加入民進黨後再出發，他表示，一直都有聽到市長江聰淵表示要參選縣長，宜蘭市藍大於綠的情況下，如果沒有推出吸收到中間選民，或淺藍票源的候選人，宜蘭市長有可能不保，因此他前來登記參選宜蘭市長，希望未來可以延續宜蘭市民進黨執政的機會。

「文教宜蘭市，這鼎上對味。」賴瑞鼎說，他從2015年12月28日入黨，他有把握比任何人都還有機會選上宜蘭市長，選在開放登記第一天就前來，由於他是教育界的背景，讓他有這樣的把握，宜蘭市是文教區，希望多一點時間和資源，照顧宜蘭市學童。

民進黨內宜蘭市長和羅東鎮長選舉領表和登記作業從今天起開放到11月24日，根據民進黨宜蘭縣黨部2018年特殊選舉區提名辦法，因應五合一大選的選區選情特殊，特別將頭城、宜蘭、羅東、大同和南澳武區鄉鎮市長列為第四類初選登記的特殊選舉區，應以勝選為目的，先行協調。

同樣為民進黨籍的現任宜蘭市長江聰淵說，登記公黨黨內初選是每個黨員的權利，我們當然予以尊重，對於本人是否參加宜蘭市長黨內初選，目前距離登記截止日尚有數日，會與團隊討論後作決定，近日內再正式跟大家報告，不管從事任何公職，都會竭盡所能的爲宜蘭鄉親服務而努力。

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