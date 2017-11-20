挑戰鄭文燦第一槍！楊麗環正式宣布角逐藍營初選

楊麗環宣布角逐桃園市長黨內提名初選。（記者鄭淑婷攝）

2017-11-20 11:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨誰來挑戰現任桃園市長鄭文燦，立委陳學聖、吳志揚、前立委楊麗環都是檯面上的人選，繼日前在臉書透露角逐意願，楊麗環今天選在桃園市最大眷村改建社區龜山區陸光新城，正式宣布角逐市長黨內提名初選，開出挑戰鄭文燦的第一槍。

楊麗環表示，外界認為鄭文燦很難打，但她絕對不會怯戰，她在宣誓時眼泛淚光說，她願意作為擋下這個逆流的前鋒，桃園將是這場大選最為艱難而慘裂的戰場，她願意為這場戰爭夙夜匪懈，贏取最後的勝利，將以打造台灣第一商業城為競選政策，讓桃園在她手上翻轉過來，且不再讓桃園成為政客的淘金之所。

國民黨桃園市黨部副主委于北辰、桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈及多位黨籍里長、支持者到場力挺，于北辰表示，國民黨人才濟濟，樂見優秀人才表態，目前有意挑戰市長黨內提名初選之人，應該5根手指數不完，市黨部已廣邀有意挑戰及相關黨內人士，將於23日召開參選公職人員審查方式會議，也包含研討會等形式，在收集各方意見後，找出最公平的遊戲規則，提出最好、最優秀的人選。

于北辰表示，外界認為鄭文燦很難挑戰、沒有缺點，但他認為，鄭文燦最大的缺點就是沒有優點，桃園升格後預算增加，卻沒用在對的地方，而是用在鄭文燦自己想做的事，因此，黨內已連續10天發出甲級動員令，在市議會將不應該編的預算全數刪除。