新竹縣議會今天變成媽媽教室了！原因是......

新竹縣議會議長張鎮榮（左3起依序往右）、縣長邱鏡淳、縣議員彭余美玲今早在議會，率領縣府ㄧ級主管們ㄧ起手做客家美食「牛汶水」。（記者黃美珠攝）

2017-11-20 11:32

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會今天早上開議到一半突然變成了「媽媽教室」，總質詢中的國民黨籍議員彭余美玲化身為客家美食老師，指導縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、以及所有縣府一級主管一起手做客家美食「牛汶水」、「客家紅粄」等。議事堂內原本嚴肅氣氛突然一掃而空，大家變成開同樂會般開心體驗手做客家米食，成為所有縣府官員blue Monday的小確幸。

會有這樣另類的質詢方式，彭余美玲說，客家人美食很多，竹東傳統市場更是許多饕家到了竹東必去「朝聖」的地方。

但是縣府正在全力爭取列入國家前瞻基礎建設的「竹東國際客家音樂村」內，計畫卻只見原民文化卻沒有客家文化、客家的美食文化，她雖然也支持原民文化，但總覺得少了客家的美食非常可惜，所以今天早上用這樣「促咪」方式質詢、鞭策這個計畫，務必要把客家人吃的文化和人文典故納進去。

縣長邱鏡淳是所有在場體驗者中最熟手的，他的手做功夫一點都不含糊，面對大家的好奇，他說，小時候家裡開米店，為了鼓勵消費，推廣客家米食，教人如何「手做」是他很小就學會的。

彭余美玲除了邀請大家當場體驗做牛汶水和客家紅粄，另也準備很多的客家艾粄、九層粄等請府、會同仁們品嚐，特別是外地來新竹縣服務的，她更是大力「勸進」多多享用、幫忙宣傳推廣。