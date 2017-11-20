桃機準點率淪後段班 洪慈庸：晚一分鐘就是延誤

桃園機場飛機起降示意圖。（資料照）

2017-11-20 10:43

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃機公司預算，立委洪慈庸表示，桃機公司預計明年服務增加219萬人次，乍看有點壓力，桃機負載狀況再增加5％，旅客繼續增加對於未來經營恐產生問題。

桃機公司董事長曾大仁表示，桃園機場本身進、出與過境旅客近6年持續成長且成長率非常高，相較7年成長超過1000萬人，戒慎恐懼，因此才推動二航廈擴建與三航廈興建工程，此前只能應急處理服務標準與應變狀況加速處理，機場有營運管理中心OCC綜合所有單位因應特殊狀況，目前承接上下午與晚上尖峰時間擁擠狀況，壓力很大，全力克服，待T3完成應付。

洪慈庸表示，機場服務吃緊才會造成問題，但對於國際形象負面，應設法扭轉，提供更好的軟、硬體服務。曾大仁說，將分兩方面努力，第一從基本硬體建設改善，除了擴建與興建計畫，目前一、二航廈本身相對老舊的管線、硬體設施，也編列五年計畫更換電線、水管、養護作業等基礎設施。

另一方面則由服務面提升，曾大仁指出，一直要求機場形成一體服務團隊，包括駐站單位與商業機構，共同面對服務標準要求，去年桃機在國際評比機場服務人員優等獎，面對旅客服務要求，對人的表現肯定。

但洪慈庸表示，準點率問題是旅客最在乎，速度要求非常嚴苛，晚一分鐘延誤就是延誤，桃機在489座機場中排396名，五星評鑑只有二星，淪為後段班。

曾大仁說，會繼續加油找出弱點，但實際上提升準點除了機場操作，也有其他機場因素，飛機來的晚、飛出去就晚，目前有5成飛機進場都會延誤，多數為中短程飛機，必須將因素消除，至於計算標準一直跟隨民航局標準。

曾大仁也說，整體旅運狀態要看尖峰時間長度，目前尖峰增加客流量不太可能再增加、跑道有限，慢慢擴張到離峰時間，估計桃機客運量隨國際航空發展增加，全球都在增加，台灣不會置身其外，要做好準備。