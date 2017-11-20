中研院介入台大校長遴選？廖俊智「吟詩」以對…

中研院院長廖俊智進行業務報告並備詢。（記者王藝菘攝）

2017-11-20 10:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台大校長候選人治校說明會將於27日登場，立委陳亭妃今天在教育及文化委員會表示，日前曾有媒體指出，台大校長遴選受中研院勢力把持，導致外界現在都在討論，台大校長遴選一事怎麼會跟中研院扯上關係，並問中研院長廖俊智是否要辭去遴選委員職務，和遴選撇清關係？廖俊智則以一首具有禪意的詩巧妙回應。

日前媒體報導，台大校長候選人和遴選委員會都有中研院的人馬，包括中研院前任副院長王汎森、現任副院長周美吟都是候選人之一，而中研院院長廖俊智又是遴選委員，中研院色彩濃厚。

立委陳亭妃表示，她認為中研院在這次的遴選事件中並未對外界說明清楚，也未揭露遴選過程，讓外界都很納悶什麼台大校長選舉會和中研院扯在一起，並問廖俊智覺得這個問題大不大。

廖俊智回應，中研院網站上除了闢謠專區還有QA專區，先前媒體報導時也已向外界說明遴選過程；對於外界炒作，只能說「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。

廖俊智表示，遴選委員是由台大各學院主動提名，再經校務會議選出，自己也是受台大邀請擔任遴選委員，是被動參與，非外界所說的有其他意圖。

陳亭妃問，因為中研院遲遲未向外界說明，導致這個話題吵了好幾天，甚至有人在說，中研院院長廖俊智應該辭去遴選委員一職，以維持中立，台大校長候選人周美吟也應該辭去中研院副院長一職以免影響公務。

立委柯志恩認為，台灣現在已充斥著政治結構的軌跡，中研院自翁啟惠院長事件後更是深入其中，中研院在此次遴選過程中雖未違法，但是否合理還值得討論，不是中研院自己覺得坐的正就可以了。

廖俊智表示，他擔任遴選委員是希望為台大，甚是台灣選出好的人才，如果今天台大不需要他的幫忙，他也尊重台大決議；但他認為，台灣應建立法治觀念，不能隨便用觀感問題做規定以外的動作，否則就是根據心證而非根據法來做事。

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