參選北市長 丁守中：黨內勿再放話有「夢幻名單」

2017-11-20 10:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前立委丁守中再度角逐國民黨提名，參選台北市長，丁守中今早接受廣播節目專訪，呼籲黨內高層不該繼續放話有「夢幻名單」，他也認為，民進黨為2020年總統大選，勢必會禮讓台北市長柯文哲，國民黨應早點推出候選人，才能跟柯站在同等地位。

丁守中今早接受廣播節目專訪，談他爭取國民黨提名參選台北市長的經歷，他表示，他這次嚴格講是第4次參選，每次他參選，都像被扒一層皮，他人生最大的志願是讓台北市更好，但台灣政治比較適合會操作民粹的人，從來沒有問這人有無歷練和能力。

對於數次在黨內初選遭到擊敗，更有黨中央早已鎖定人選的疑慮，丁守中說，國民黨已經到了這步田地，作法應該要跟現代接軌，提升競爭力的作法就是要有公平初選的制度，黨內高層不要再放話有「夢幻名單」等等。

丁守中表示，他問過黨主席吳敦義，吳也說絕對沒有所謂的「夢幻名單」，也會在中常會上宣示，不容許任何人因偏好對外放話，因為這跟國民黨改革的趨勢不同。

對於民進黨與柯文哲的競合關係，丁守中認為，民進黨早就被柯文哲綁架，算計2020年總統大選，他批評，民進黨沒出息指數破表，在國會絕對多數、地方縣市長也佔多數，在首都卻不敢推人，只是政治算計，國民黨應早早推出候選人，才能跟柯站在對等地位。

丁守中也批評，柯文哲沒有核心價值，從過去「墨綠」到現在「兩岸一家親」，變來變去，民眾都看得很清楚，柯與大陸的關係是因為民調下滑，柯想跟民進黨走不同的路，但這只是戰略性的思維，中共也清楚這一點。