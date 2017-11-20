參選北市長 丁守中：黨內勿再放話有「夢幻名單」

2017-11-20 10:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前立委丁守中再度角逐國民黨提名，參選台北市長，丁守中今早接受廣播節目專訪，呼籲黨內高層不該繼續放話有「夢幻名單」，他也認為，民進黨為2020年總統大選，勢必會禮讓台北市長柯文哲，國民黨應早點推出候選人，才能跟柯站在同等地位。

丁守中今早接受廣播節目專訪，談他爭取國民黨提名參選台北市長的經歷，他表示，他這次嚴格講是第4次參選，每次他參選，都像被扒一層皮，他人生最大的志願是讓台北市更好，但台灣政治比較適合會操作民粹的人，從來沒有問這人有無歷練和能力。

對於數次在黨內初選遭到擊敗，更有黨中央早已鎖定人選的疑慮，丁守中說，國民黨已經到了這步田地，作法應該要跟現代接軌，提升競爭力的作法就是要有公平初選的制度，黨內高層不要再放話有「夢幻名單」等等。

丁守中表示，他問過黨主席吳敦義，吳也說絕對沒有所謂的「夢幻名單」，也會在中常會上宣示，不容許任何人因偏好對外放話，因為這跟國民黨改革的趨勢不同。

對於民進黨與柯文哲的競合關係，丁守中認為，民進黨早就被柯文哲綁架，算計2020年總統大選，他批評，民進黨沒出息指數破表，在國會絕對多數、地方縣市長也佔多數，在首都卻不敢推人，只是政治算計，國民黨應早早推出候選人，才能跟柯站在對等地位。

丁守中也批評，柯文哲沒有核心價值，從過去「墨綠」到現在「兩岸一家親」，變來變去，民眾都看得很清楚，柯與大陸的關係是因為民調下滑，柯想跟民進黨走不同的路，但這只是戰略性的思維，中共也清楚這一點。

  • 有意角逐國民黨提名參選台北市長的前立委丁守中接受廣播節目專訪，希望黨內不要放話說有「夢幻名單」。（「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

    有意角逐國民黨提名參選台北市長的前立委丁守中接受廣播節目專訪，希望黨內不要放話說有「夢幻名單」。（「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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