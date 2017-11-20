獵雷艦僅船殼「國造」！ 軍方爆：慶富根本是軍火商

有軍方人士爆料，慶富的獵雷艦只有船殼是國造，其他如戰鬥系統等全由外商提供，慶富假藉國造名義，實則外購裝備牟利。（慶富提供）

2017-11-20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案持續延燒，如今有軍方人士爆料，慶富的獵雷艦是「假國艦國造」，首艘獵雷艦船殼是在義大利打造，但戰鬥系統、聲納系統和輪機系統全是國外廠商提供，連救生筏都是國外的，後5艘獵雷艦的「在台技術移轉」，則只有移轉製造GRP船殼的技術，整艘獵雷艦僅船殼是國造，而慶富從外商進口零附件，成為海軍唯一窗口，估計可超過300億台幣的代理外商零附件利益，宛如軍火代理商。

根據《風傳媒》報導，軍方人士指出，慶富原本要打造的獵雷艦，所有裝備幾乎都是國外製造，慶富只負責後5艘的「載台空殼」，再由外商加裝戰鬥系統，實際上等同「外購獵雷艦」，真正得到的技術只有GRP船殼，其他包括高精密聲納、戰鬥系統以及零附件生產，都沒有技術轉移，完全不能算是「國艦國造」，而慶富的手法就是把各家外商的裝備在台組裝成6艘獵雷艦，就直接宣稱是「國艦國造」。

軍方人士強調，此次除了船殼外都沒有技術轉移，沒想到這種造艦規劃竟然可以唬過馬政府，但最後還好沒讓慶富造完6艘獵雷艦，否則未來所有零附件資源都還是掌握在外商手上。若慶富計畫成真，軍方人士表示，慶富代理外商資源，海軍還是要向慶富採購，屆時外商報價便沒有議價空間，此時慶富再從中牟利，海軍就會被予取予求，加上後續獵雷艦零附件後勤補助，預估至少可讓慶富再賺30年、獲得超過300億的利益。

軍方人士舉例，以過去國艦國造的前例來看，廠商要標重大造艦案時，一定會組成專業團隊、廠房、船塢和設備，且定會遍訪國內商源，當初海軍怎會將這項重大造艦工程標給慶富公司，令人不解。軍方人士也透露，其實軍方內部早有很多人看不下去，但卻敢怒不敢言。