軍人年改樓地板初定32160元 李翔宙稱「還在考量中」

外交及國防委員會20日審查退輔會預算，退輔會主委李翔宙受訪。（記者簡榮豐攝）

2017-11-20 09:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部日前公布軍人退撫新制草案重點，其中最低保障金額與公教一致，訂在每月約新台幣3萬2160元，低於退輔會主委李翔宙先前所盼爭取的每月約4萬元。李翔宙今天保守表示，最低保障給付「還在考量中」，將收集更完整意見，盼獲更妥善處置；另據退輔會分析，從4萬元到3萬2160元之間，受影響者共1639位。

過去談到軍人年改時，李翔宙皆希望軍人退休所得不低於每月新台幣4萬元，雖與年改會希望軍公教一致態度不同，李翔宙十月在媒體專訪中仍表示將繼續爭取4萬元樓地板。

然而根據國防部上週公布軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後36個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準，年金最低保障金額樓地板則與公教一致，約為每月新台幣3萬2160元。

李翔宙今天出席立法院國防委員會預算審查，會前受訪時表示，軍人畢生投效軍旅，退輔會除了從預算角度，也當然會從退伍軍人的角度考量其權益。李翔宙強調，最低保障給付「還在持續考量中」；過去所提的4萬元和現在的3萬2160元間，受影響者共1639位。李翔宙說，退輔會將從這1639名人員裡再做進一步的分析，希望收集更多意見，以獲更妥善的處置。

李翔宙也說明退輔會建立溝通平台，並和各地退伍軍人說明年改委員會會議記錄、蒐整意見和後續協商等過程，也接獲很多意見，目前為止已經收集3428名榮民袍澤的想法、來自11個退伍軍人社團的意見。

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