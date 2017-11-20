獵雷艦案》慶富被指控洩密進度 軍方傳將追究

慶富提供獵雷艦在義大利廠內建造進度照片，被海軍指控涉嫌洩密，打算追究責任。（慶富提供）

2017-11-20 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦進度照片在各大媒體廣泛引用，其中，有最新進度照片曝光，傳未經軍方同意即對外發布，涉嫌違反保密協定，海軍相當在意，已在本月17日發文慶富要求提出說明。

《上報》報導，海軍監控慶富案發展，日前發現在電視談話性節目中，「出現了Intermarine船廠建造我方獵雷艦最新照片，包括了獵雷艦建造到艦橋駕駛台以及艦上甲板，以及艦上機器設備」，重點是，這些照片是慶富向海軍簡報進度的內容，擁有者只有海軍與慶富，軍方人士直指慶富涉嫌洩密。

據報導，海軍與慶富獵雷艦合約中，簽有保密協定，「特別有註明有關在義大利Intermarine船廠的活動與建造中的獵雷艦，所有的照片與影像等資料，必須經過海軍審查核定，才能對外公布」，就是為「防範艦上機密性設備外洩，以及船廠內舉行任何的儀式不能公開，也是避免中國進行外交上的打壓」。

軍方人士指出，去年海軍同意慶富以「模型」參展高雄海事展，今年，慶富爆發獵雷艦詐貸案，也同意解一部分照片，讓外界了解獵雷艦進度，但慶富對外提供的照片已超出同意範圍，而有洩密之虞。