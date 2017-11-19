中壢事件40年 鄭文燦：記取教訓、創造新「桃園認同」

2017-11-19 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天傍晚出席中壢事件研討會主講「從民進黨成立到突破黑名單」表示，「中壢事件」具有多重意義，包含選舉運動、群眾運動及政治思想意義，期許透過研討會，讓更多年輕人對民主化進程有更深的認知；「桃園在進步，不走回頭路」，從文化角度，更細緻地處理族群議題，將多元族群當作資產，創造新的「桃園認同」，奠定桃園進步的基礎。

鄭文燦表示，40年前民進黨前主席許信良當選桃園縣長時，當時黨外是4位縣市長（桃園縣、台中市、台南市、高雄縣）、21席省議員，台北市、高雄市議員也很多黨外人士當選。

他認為，「中壢事件」是台灣民主歷程的分水嶺，奠定「美麗島事件」以及民主的基礎；假設沒有「中壢事件」就沒有「美麗島事件」，「中壢事件」挑戰國民黨的權威，是台灣民主化的分水嶺，讓更多人意識到群眾運動、選舉運動，有可能改變台灣、帶來民主，因此，當時選舉的意義是「把民主的窗戶打開」。

鄭文燦說，現在的年輕人很難想像鎮暴警察以及對峙情景，在日本殖民統治時代，是「警察國家」；國民黨威權時代下，警察則是執行政策的工具；民主化後，警察變成「人民的保母」，嚴守「政治中立原則」，不會干涉人民的言論自由，甚至必須保護集會遊行的安全，中壢分局的外觀雖沒改變，但是警員的思想已經改變。

他說，市府正在進行修復、活化中壢分局旁的日式警察宿舍群，將設置「中壢事件紀念館」，陳設「中壢事件」以及台灣民主化的歷史資料。

鄭文燦也以「去蔣」議題為例說，眷村國宅內的蔣介石銅像，這是眷村時代記憶的一部份；在校園的銅像，在進行空間改造時也會自然地遷走，以較務實、和緩的方式讓過去走入歷史，大溪慈湖「兩蔣文化園區」內的銅像有各種樣態，當銅像脫離崇拜氛圍成為裝置藝術時，就失去政治上獨裁的味道；民主反對獨裁或個人崇拜，但是蔣介石銅像是榮家生命的一環，是重要的圖騰與象徵，大家必須尊重歷史記憶及政治情感。

鄭文燦期待桃園新一代融合的趨勢越來越明顯，將多元族群當作資產，期望提高「桃園認同」，未來執政將更加穩定。