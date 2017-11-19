獨家》赴台中參加禮拜 阿扁：要為台灣這塊土地繼續拚

2017-11-19 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中公義行動教會今日下午在台中舉辦感恩禮拜，在教會長老前國防部長蔡明憲邀請下，前總統陳水扁從高雄來到台中參與禮拜。陳水扁與現場三百多位民眾分享上帝的恩典，也表示會遵照上帝的旨意，與大伙一起為台灣這塊土地、這個苦難的國家，繼續拚下去。

邀請阿扁的蔡明憲表示，台灣大地文教基金會過去在阿扁總統關在台中監獄時每天送餐，908台灣國成員更是在監獄外24小時守護，台灣行動公義教會更是每兩周就到監獄舉辦一次禮拜陪伴，保外就醫後也每兩個月與成員到高雄探視，所以此次阿扁總統也來到台中特別要感謝這些默默守護的好友。

保外就醫的陳水扁不能登台、也不能演講，他今日下午選擇坐在台下與大家分享感恩，他表示，在他最艱難的時刻，在台中監獄遭受關押時，是公義行動教會、908台灣國、台灣大地文教基金會這些志工給他送餐，每個週日進入監獄與他禱告，他今天就是感恩，他相信上帝會安排，他今天可以從監獄活著出來，這一切要感謝上帝。

蔡明憲說，阿扁總統參加台中行動公義教會感恩追思禮拜活動，現場許多老朋友與支持者給予很大的鼓勵，他相信對於阿扁總統的病情會有很大的幫助。蔡呼籲，希望下次阿扁總統參加教會活動，法務部不要再有任何的限制。

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