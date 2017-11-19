外孫女唱勇敢的台灣人 戴振耀歌聲中辭世

2017-11-19 21:41

〔中央社〕前農委會主委戴振耀今天凌晨在外孫女清唱「勇敢的台灣人」歌聲中辭世，一生正式謝幕，享壽70歲。友人透露，戴振耀向總統蔡英文表示，行政院長賴清德的「務實台獨」說很好，但要讓國際社會知道。

台灣文史工作者陳銘城用「最素樸且如一的運動者」形容戴振耀。戴振耀人稱「耀伯」，陳銘城昨晚在臉書發文表示，與高雄市長陳菊喝茶小聚，菊姐很先進地拿出平板電腦，滑出離開議會質詢後，去高雄長庚醫院拿書給戴振耀夫婦看口述回憶錄新書，出版社還沒印好，但是醫生說戴振耀的病情很糟，隨時會走。菊姐叫謝三泰秘書，先去快速印刷10本，印好離開議會，她就火速送去。

陳銘城說，菊姐的平板電腦裡滑出醫院裡痛苦不堪的阿耀照片，阿耀向左側躺，以減輕胰臟癌的難忍疼痛，原本都盡可能忍痛和探視朋友說話的他，竟然告訴這次他住院時，最出錢出力照顧他的菊姐「我很痛苦，可能撐不下去了…」。

陳菊又說，幾天前，戴振耀跟醫生說要回家一趟，但是回橋頭家裡後，竟自己攀爬到3樓。戴振耀說要就死在最熟悉的家裡，他不想很痛苦又沒尊嚴地，在長庚病床走掉，結果是妻兒發現強將他抬下再送他去醫院。

戴振耀友人說，那天爬到3樓主因戴振耀的父母牌位都在3樓，戴振耀想與已故的父母同在，後來送到醫院但狀況不好，昨晚從醫院回到內門家中，戴振耀非常祥和，更在小外孫女用童稚的歌聲，清唱「勇敢的台灣人」結束了一生。

前新系大老張維嘉回憶，反老賊修憲抗爭，盧修一與戴振耀因國會警察暴力被毆，兩人被送到醫院但因病床有限，戴振耀讓盧修一先就診，後來看到戴振耀臉色不對，才發現戴振耀身受重傷，強忍痛，讓盧修一先就診，其實戴振耀的傷勢比盧修一嚴重。

「戴振耀病情急轉直下是最近這一個月」張維嘉說，耀伯已經痛到無法躺在病床上與訪賓說話，必須雙手雙腳撐住床墊才能說話，腫瘤壓到神經，那種疼痛非常人能夠想像，而耀伯生前最掛念就是獨立建國這件事，說母語、農運與獨立建國是他一生的志業。

戴振耀友人表示，蔡總統9月頒贈「三等景星勳章」時，戴振耀跟總統說，肯定賴清德所說台灣一個主權獨立國家，名字叫中華民國，務實台獨論的說法，但也說，應該讓國際社會知道。

對於台獨理念的堅持也反應在國會問政上，戴振耀是國會第一位用台語問政，友人說，耀伯最後的遺憾就是年輕人不會講母語、獨立建國尚未完成，外孫女的「勇敢台灣人」，也是他生前對生長在台灣這塊土地上人民的期許，做個勇敢的台灣人。