槓上！被批沒人性 徐永明反酸柯建銘「敗家子」

2017-11-19 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出國民黨與民進黨私下交換，讓勞基法修法得以付委，民進黨總召柯建銘昨發聲明痛批時代力量抹黑。對此，時代力量黨團總召徐永明則反批柯「無視民意、低估人民」。

徐永明、柯建銘再度槓上！柯建銘昨才在臉書就「交易」一事澄清，批評時代力量抹黑，點名徐永明以身體健康對勞動部長林美珠做人身攻擊「沒人性」。徐永明今天也在臉書上反擊，指柯「拿神主牌『促轉』、『公投法』去暗室交易，誰是敗家子，誰在啟動政治風暴」。

有傳言指柯建銘以不處理「促轉條例」，換取國民黨不阻擋「勞基法」修正案付委，柯昨發聲明澄清並指控時力抹黑、操控輿論；徐永明在臉書上回應，網路言論大多都是自主，沒有一個政黨有能耐操作輿論，尤其「促轉條例」、「公投法」是長久推動的指標訴求，讓民眾失望後的反彈，是可預期的。

徐永明批評，柯建銘還敢拿神主牌「促轉條例」、「公投法」去和國民黨暗室交易，「誰是敗家子，實在不用多說了」！他認為，柯違背政治承諾後，反而回頭指控民眾的質疑是特定勢力操作，「這種無視民意、低估人民的心態，常常是政權社會支持崩解的開始」。

徐永明奉勸柯建銘，抹黑他，並不會讓「勞基法」修正輕易過關，「好好看修法內容：30天工作300個小時，12天可加班60個小時以上，這種工作條件哪個人受得了？」他也喊話說，人不是鐵打的，執政者應該多一點「人性」，照顧當初支持這個政權上台的廣大勞工，若同時交易政黨核心價值，來背棄廣大勞工的福利，這將是政治上的「完美風暴」。