立院委員會明審勞基法 國民黨團駁交換促轉

2017-11-19 16:47

〔記者林良昇／台北報導〕有關「一例一休」的「勞基法修正草案」上週付委，政治受難者協會與時代力量對外指稱民進黨、國民黨兩黨密室協商，欲以促轉條例交換取得國民黨團支持行政院版勞基法修正草案，國民黨團今鄭重否認，強調支持國民黨黨版修正案訴求。

「勞基法修正草案」17日付委，事後傳出政治受難者協會與時代力量對外指稱民、國兩黨密室協商，並以網路稱執政黨欲以促轉條列交換取得國民黨團支持行政院版，國民黨今發出澄清聲明稿，鄭重否認此一不實指控，痛斥有心人士無中生有、惡意抹黑，國民黨團堅定支持「三主張、三反對」的黨版修正案訴求，希望外界勿再以訛傳訛。

立院國民黨團總召林德福指出，11月10日黨團大會決議通過蔣萬安領導的「勞基法研修小組」所提「一例一休」修法建議案，並據此於11月13召開記者會對外公布「國民黨版本」，整個黨團決策民主、公開、透明，怎可能再與執政黨密室協商，洽談交換條件？有心人士與時代力量空穴來風、惡意栽贓的抹黑，令人遺憾與不齒。

國民黨團也痛斥，時代力量只會使「奧步」，企圖兩面討好。國民黨團表示，黨團經過長時間研究與反覆討論，提出對勞工權益傷害最小的一例一休「黨版」，同時開放爭議部分交由個別委員提案發揮，以取得勞資和諧最大平衡點，光明磊落且負責任；反觀「時力」提不出有力主張，卻只會玩兩面手法、見縫插針，以抹黑、栽贓、作秀為能事，根本不配稱為稱職、負責任的在野黨。

國民黨團指出，若民、國兩黨有所謂「密室協商」的交換條件說，執政黨何苦凌晨5點就在議場排隊防堵國民黨的動作？國民黨又何須大陣仗攻佔主席台杯葛院會進行？黨團重申，聯審會議藍委將持續強力的抗爭，對於執政黨「修惡一例一休」，向資方需求傾斜、罔顧勞工聲音的修法，絕對嚴厲監督到底，不容外界質疑國民黨捍衛勞權的決心。