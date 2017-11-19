馬英九出席公開活動 對「慶富案」不回應

2017-11-19 16:24
前總統馬英九應邀南下頒獎，與前雲林縣副縣長張清良熱情握手。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林同鄕文教基金會鼓勵雲林籍清寒子弟，今天頒發勤樸獎，有77名學生獲獎，總獎金超過百萬元，前總統馬英九應邀南下頒獎給逢甲大學學生陳光陽，鼓勵弱勢孩子努力向上。
馬英九進出會場時，受到同鄉會會員熱情歡迎，親切與之握手及合影，針對媒體詢問「馬、吳競選辦公室設在慶富總部」及「慶富貸款案」，馬英九聽而不聞，一路微笑，只說「謝謝」。
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前總統馬英九應邀南下頒獎，與前雲林縣副縣長張清良熱情握手。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林同鄕文教基金會鼓勵雲林籍清寒子弟，今天頒發勤樸獎，有77名學生獲獎，總獎金超過百萬元，前總統馬英九應邀南下頒獎給逢甲大學學生陳光陽，鼓勵弱勢孩子努力向上。
馬英九進出會場時，受到同鄉會會員熱情歡迎，親切與之握手及合影，針對媒體詢問「馬、吳競選辦公室設在慶富總部」及「慶富貸款案」，馬英九聽而不聞，一路微笑，只說「謝謝」。