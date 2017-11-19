是否要陳景峻支持砍敬老金 柯P這樣說

台北市副市長陳景峻有意參選新北市長，柯文哲是否希望陳可以支持理念，競選時宣布砍重陽敬老金。柯文哲則認為，陳景峻選新北應該要想老人福利系統怎麼做，「而不是去講他要去發重陽敬老金。」（記者鍾泓良攝）

2017-11-19 15:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天再批重陽敬老金，說各縣市發「就是直接買票、討好選民」，惹得其他縣市群起反撲。他今天受訪表示，重陽敬老金目前只有市府沒發，但並不是每個縣市發就表示他們是對的。台北市副市長陳景峻有意參選新北市長，柯文哲是否希望陳可以支持理念，競選時宣布砍重陽敬老金。柯文哲則認為，陳景峻選新北應該要想老人福利系統怎麼做，「而不是去講他要去發重陽敬老金。」

柯文哲說，21世紀資本論裡面有一句話「用錢賺錢，比用勞力賺錢快」，所以貧富懸殊會越來越厲害。他說，貧富差距變大，這是一個事實，那政府要用「稅」及「社會福利」兩個方法解決；他說，稅就是有錢人要課徵比較多的稅，所以所得稅要累進稅率，社會福利應當優先給弱勢的人。

他說，其實北市府有發重陽敬老金，還是發給中低收入戶，而不是發給所有的人，如果發給所有的人都拿一樣並沒有達到優先給弱勢的目標。他也說，重陽敬老金過去是給你1500元，其他都不管，但政府發錢應該有個政策引導作用。

他說，目前國家財政也並非非常好，每筆錢的使用應當達到成本效益的概念，要有排富跟政策引導作用。

媒體詢問，北市府日前推動幼兒政策，柯文哲曾說過「難道因為選舉到了，人民喜歡的就不做嗎？」而嘉義縣長張花冠也批評柯文哲加碼幼兒福利也是買票嗎？

柯文哲則反說，市府推動幼兒政策也有排富及補助限制，而不是「齊頭式」沒有管制的發錢。

媒體再問，所以齊頭式發重陽敬老金是買票行為？柯文哲說，社會福利易放難收，他強調重陽敬老金不是法定的獎勵補助，「它於法無據，完全是行政命令。」只是以前有人發，所以才繼續發，大家加碼到無法收拾的局面，現在全台1年要發45億元，再過5年就要發60億元。

柯文哲更提到，我們在講長照2.0到底要怎麼做，而不是只是發錢；徹底把老人福利系統建立才是比較實際問題。

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